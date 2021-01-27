كنز صحي .. 5 فوائد لتناول قشر البيض

وكشف موقع "healthline" ابرز فوائد قشر البيض على الصحة

تشير بعض الأدلة إلى أن الكالسيوم الموجود في مسحوق قشر البيض يمكن امتصاصه بشكل أفضل من كربونات الكالسيوم النقية ، مما يجعله مكملًا فعالًا للكالسيوم.





قد يؤدي تناول مسحوق قشر البيض إلى تحسين قوة العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، وتشير إحدى الدراسات إلى أنه قد يكون أكثر فعالية من مكملات كربونات الكالسيوم النقية.

يفصل غشاء قشر البيض قشر البيض عن بياض البيض، والمكملات المصنوعة من أغشية قشر البيض توفر العناصر الغذائية التي قد تحسن صحة المفاصل.

يمكن طحن قشر البيض إلى مسحوق ثم خلطه بالماء أو الطعام، ويجب أن يكون تناول 2.5 جرام يوميًا كافيًا لتلبية متطلباتك واحتياجاتك اليومية من الكالسيوم.













