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مرأة

كنز صحي .. 5 فوائد لتناول قشر البيض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:09 م
فوائد قشر البيض
فوائد قشر البيض
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نهى هجرس
الحصول على كمية كافية من الكالسيوم الغذائي أمر سهل بالنسبة لمعظم الناس، ومع ذلك ، فإن البعض الآخر لا يفي بمتطلباتهم اليومية بسبب الأنظمة الغذائية غير الصحية ، أو قلة تناول الطعام أو نقص الغذاء، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، قد تكون مصادر الكالسيوم الرخيصة مثل قشر البيض مفيد.

وكشف موقع "healthline"  ابرز فوائد قشر البيض على الصحة

تشير بعض الأدلة إلى أن الكالسيوم الموجود في مسحوق قشر البيض يمكن امتصاصه بشكل أفضل من كربونات الكالسيوم النقية ، مما يجعله مكملًا فعالًا للكالسيوم.

قد يؤدي تناول مسحوق قشر البيض إلى تحسين قوة العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، وتشير إحدى الدراسات إلى أنه قد يكون أكثر فعالية من مكملات كربونات الكالسيوم النقية.

يفصل غشاء قشر البيض قشر البيض عن بياض البيض، والمكملات المصنوعة من أغشية قشر البيض توفر العناصر الغذائية التي قد تحسن صحة المفاصل.

يمكن طحن قشر البيض إلى مسحوق ثم خلطه بالماء أو الطعام، ويجب أن يكون تناول 2.5 جرام يوميًا كافيًا لتلبية متطلباتك واحتياجاتك اليومية من الكالسيوم.






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