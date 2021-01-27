حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول

16 سنة تمر اليوم على ذكرى وفاة الأميرة فوزية ابنة الملك فاروق الأول ، آخر ملوك مصر، وهي ابنته الثانية والتي تمت تسميتها على اسم الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وإمبراطورة إيران، والتي كانت لها مكانة خاصة في قلبه، حتى قرر تسمية ابنته على اسمها.

ولدت الأميرة فوزية في قصر عابدين في7 أبريل 1940، لكنها لم تنعم بالحياة المترفة والعيشة الملكية في مصر تحت عرش أبيها، فقد عاشت حياتها في سويسرا ، فقد غادرت مصر مع والدها الملك فاروق إلى المنفي في إيطاليا عام 1952 بعد ثورة يوليو.

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التحقت الأميرة فوزية بمدرسة داخلية في سويسرا، وظلت تعيش في سويسرا حيث عملت كمترجمة فورية هناك ولم تعد إلى مصر مجددًا حتى توفيت هناك .

اتخذت الأميرة فوزية نهجًا مختلفًا وقررت أن تعتمد على ذاتها فيما يخص شئونها المالية، فعملت بالترجمة الفورية حيث كانت تجيد الإنجليزية والفرنسية والأسبانية.

كانت فوزية تحب الرياضة والطيران والإبحار حتى حصلت على رخصة طيار، كذلك حصلت على لقب كابتن بحار.

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وفاة الأميرة فوزية

لم تتزوج الأميرة فوزية فلم يمنحها القدر فرصة لإنجاب أطفال، فعانت لسنوات طويلة من داء بالمفاصل، حتى توفيت في 27 يناير 2005 بمستشفى مدينة لوزان بسويسرا، وبعد أن عاشت طوال حياتها في سويسرا إلا أنها دفنت في مصر بعد أن أمر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بنقل جثمانها على طائرة خاصة من سويسرا إلى القاهرة.