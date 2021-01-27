ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم سيراميكا ينتقل لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:15 م
محمد حسن
محمد حسن
Advertisements
عبدالله هشام - نانسي القاضي
في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو العينين مع جماهير الإسماعيلي بصفة عامة، ومجلس إدارة النادي، بقيادة المهندس إبراهيم عثمان بصفة خاصة، اتفق الناديان على اعارة محمد حسن، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي آخر يناير الجاري.

يذكر أن محمد حسن، سيدعم خط وسط الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار الصفقات التي يجريها مجلس الإدارة، لاعادة الفريق لمكانته الطبيعية التي تليق بجماهيريته واسمه الكبير.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميدو جابر يخوض أول تدريباته مع سيراميكا كليوباترا ..صور

استعدادا للدوري.. مران تكتيكي للاعبي سيراميكا كليوباترا في معسكر الإسماعيلية

عمرو حسن: معسكر كليوباترا يحقق أهدافه بسرعة.. والصفقات الجديدة إضافة قوية

سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه المسائي تحت الأمطار

استعدادا للدوري.. سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسماعيلية

سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن لاعب وسط الزمالك لمدة 5 مواسم

ترشيحاتنا

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

بيان عاجل من الأهلي.. النادي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية

بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية

احذر.. غسيل اللحوم النيئة يتسبب في هذه الأمراض

مستشار رئيس الجمهورية: موجة ثالثة من كورونا بدأت في اليابان ..فيديو

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية