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ربنا معاكم .. أحمد موسى يشيد بأداء منتخب اليد أمام الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:23 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر لكرة اليد يقدم إداء مميزا أمام الدنمارك، فى الشوط الأول، موضحًا أن المنتخب تقدم بـ 3 - صفر فى بداية الشوط.

وأضاف أحمد موسي خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدنمارك فى نصف الشوط الأول تعادلت مع مصر، وبعد ذلك تقدمت.

وأشار إلى أن الشوط الأول انتهى بـ نتيجة 16 لـ 13، وذلك بمونديال اليد، والجميع يدعو لشباب المنتخب فى الشوط الثاني، معلقًا " ربنا معاكم يا شباب مصر".

ولفت إلى أن المنتخب فى حالة الفوز سيصعد للمربع الذهبي، ولكن فى حالة الخسارة سنكون بين الـ 8 الكبار.

وأوضح أن هذا الحدث يتم متابعته من جميع المصريين، منوها إلى أن منتخب الدنمارك هو بطل العالم وفريق مميز.
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