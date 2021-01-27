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توك شو

أحمد موسى يقوم بدور معلق رياضى على مباراة مصر و الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:38 م
منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشوط الثانى من مباراة منتخب مصر لليد ضد منتخب الدنمارك ببطولة العالم التى تقام بمصر بدأت منذ قليل.
 
وأضاف خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر فى الشوط الثانى بدأت بقوة وخلال الدقائق الأولى حدث التعادل بين المنتخبين.

وقام أحمد موسى بدور المعلق الرياضى على المباراة المؤهلة لـ دور الـ 8، موضحًا أن هذه المبارة فى حالة الفوز سيكون المنتخب ضمن المنتخبات الـ 4 على العالم.

وأشار إلى أن الجميع يتابع هذه المباراة لآنها مهمة للغاية ولفت إلى أن النتيجة حتى الآن 17 – 17 و المنتخبان يقدمان مباراة قوية للغاية.

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