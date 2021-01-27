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توك شو

بعد انتهاء هذا الحدث.. احمد موسى يعلن عن استعداده لتنظيم احتفالية قوية اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:52 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه قام بتحويل البرنامج اليوم لـ إذاعة مباراة كرة اليد بين منتخب مصر و الدنمارك، موضحًا أنه لا يوجد أقوى من هذا الحدث، ولا يوجد أغلى من مصر.


وأضاف أحمد موسي خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه فى حالة فوز المنتخب اليوم ستكون هناك احتفالية قوية، لأن مصر تقابل أقوى منتخب بالعالم.


وانفعل الإعلامي أحمد موسى، فرحًا على الهواء بعد تعادل المنتخب المصري فى الشوط الثاني، مع منتخب الدنمارك، وذلك بعد أن تأخر المنتخب فى نهاية الشوط الأول بثلاثة أهداف، مؤكدًا أن المنتخب يقدم أداء مميز للغاية، و يتقدم على بطل العالم.


وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر فى الشوط الثانى بدأت بقوة وخلال الدقائق الأولى حدث التعادل بين المنتخبين، وقام أحمد موسى بدور المعلق الرياضى على المباراة المؤهلة لـ دور الـ 8، موضحًا أن هذه المباراة فى حالة الفوز سيكون المنتخب ضمن المنتخبات الـ 4 على العالم.


وأشار إلى أن الجميع يتابع هذه المباراة لآنها مهمة للغاية ولفت إلى أن النتيجة حتى الآن 17 – 17 و المنتخبان يقدمان مباراة قوية للغاية.

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