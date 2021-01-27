رشاد عبده: إنفاق الأموال على لعب الاطفال أفضل من الصرف على السجائر

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانا كشف فيه عن إنفاق المصريين 99 مليون دولار في استيراد لعب الاطفال من الصين.





وأعرب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن سعادته لانفاق هذه الاموال في لعب الاطفال لأن الطفل يرتبط بلعبته ويتخيلها إنسانا حقيقيا ويخلق معها حوارا، مما يجعل هذه اللعبة قادرة على تشكيل وجدان وخيال الطفل وتنشيط فكره وتفتح مداركه وتظل لعبة الطفل المفضلة عالقة في ذهنه يتذكرها طوال حياته ، و99 مليون دولار بالنسبة لدولة مثل مصر لا يعتبر رقما ضخما.





وأكد "عبده" على عدم وجود بديل للعب الأطفال بمستوى متقدم تلبي احتياجات الطفل المصري غير المستوردة وطالما لا يوجد البديل فاستيراد اللعب لا يشكل أزمة.





وأوضح الخبير الاقتصادي أن اليونان عندما تعرضت إلى أزمة مالية فرضت الدولة ضريبة القيمة المضافة للبحث عن موارد تدعم الدولة ووصلت الضريبة إلى 30 و32% شملت كل شئ في الدولة باستثناء السينما والمسرح ولعب الأطفال، مما يدل على أهمية توفير اللعب للطفل وضرورة دعمها.





واستنكر رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية،غضب البعض من انفاق الاموال على شيء ينمي فكر و ابداع الطفل، وقال إن الشيء الداعي للاستنكار إنفاق مبالغ ضخمة على استيراد السجائر التي تضر بصحة الإنسان.



