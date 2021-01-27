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رئيس صحة البرلمان يزف بشرى عن موعد انتهاء كورونا من العالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:24 م
لدكتور أشرف حاتم
لدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب
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عادل نصار
زف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، بشرى سارة بشان موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، ان فيروس كورونا لن يكون موجودا العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا. 

ونوه بأن الدول الاوروبية تريد تطعيم شعوبها اولا بلقاح ضد كورونا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما وأكثر أمنا من لقاح فايزر. 

وأكد أن اللقاح الصيني سينو فارم يحمي من الالتهاب الرئوي وبذلك تصبح كورونا عادية، اللقاحات لا تقدم ١٠٠٪ وقاية من كورونا.

وكشف حاتم، أن سلالتي كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهرا في مصر.
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