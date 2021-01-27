«شينخوا»: مقتل مسئول أمني كبير في اليمن

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأنه تم العثور اليوم، الأربعاء، على جثمان مسئول كبير في جهاز المخابرات اليمنية بعد يوم من اختفائه في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.





وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم العثور على جثمان العميد إبراهيم علي الحرد، مدير جهاز المخابرات "الأمن السياسي" في محافظة الحديدة، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة عدن.





وبينت الوكالة، أن الضحية تم العثور عليه مقتولًا في منزل مهجور بمديرية البريقة غرب مدينة عدن، وهو مكبل من الخلف وتعرض لعدة طلقات نارية في رأسه، وعليه آثار تعذيب.





وكان العميد إبراهيم علي الحرد خرج، أمس الثلاثاء السابعة صباحًا، من منزله بعدن في مهمة عمل بالإدارة العامة للجوازات في المدينة حيث تأخر حتى المساء ولم يرد على الاتصالات، وعند الساعة الثامنة مساء أمس، أبلغهم بأنه مشغول وأنه لن يتمكن من العودة بحسب ما ذكره نجل المسؤول المخابراتي.





وأضاف "تأخر والدي طوال الليل ولم يرد على اتصالاتنا على غير العادة وعند ظهر اليوم أبلغنا الأمن، وعقبها أبلغنا الأمن بالعثور على جثمان مجهول وذهبنا للتعرف عليه في مستشفى الجمهورية في عدن، فتأكدت أنه والدي".





ويشار الي ان الحرد، هو أيضًا أكاديمي يمني وعمل سابقًا في إحدى الجامعات الخاصة بمحافظة الحديدة.