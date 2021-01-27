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أخبار العالم

فرنسا تسجل ما يقرب من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:17 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شريف سيد
أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 ألفا و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الصحة الفرنسية إنها سجلت 350 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ورجح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل، في حالة لم يظهر حظر التجول الليلي نتائج ملموسة في خفض معدل إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، قال فيران إنه يفترض أن يتم تقييم آثار حظر التجول خلال الأسبوع.

وأضاف أنه "إذا لم ينخفض معدل الإصابات وإذا بدأت السلالات المتحورة من الفيروس، تنتشر في كل مكان فستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية". 

وأشار إلى أن "هذا يسمى احتواء.. إذا رأينا أن الفيروس يتقدم بقوة فسنغلق". 

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