تامر أمين يصفق لـ منتخب مصر لليد: قدمتم مباراة أسطورية.. فخورون بكم ..فيديو

شاهد الإعلامي تامر أمين رميات الجزاء في مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع الدنمارك في دور الثمانية لبطولة العالم لكرة اليد. أمينمباراةكأس





وظهرت ملامح الحزن على وجه تامر أمين في برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، بعد فوز الدنمارك في المباراة برميات الجزاء.





وصفق الإعلامي تامر أمين للاعبي منتخب مصر على الهواء بسبب الأداء المشرف الذي قدموه في مشوار البطولة.





وقال تامر أمين "أحسن اتنين في الفرقة هما من أضاعوا ضربات الجزاء وهما أحمد الأحمر وعلي زين ولكن قدر الله وما شاء فعل".





وأضاف تامر أمين " علينا أن نفخر بمنتخبنا لأنه قدم مباراة تاريخية وأسطورية امام ابطال العالم والمباراة انتهت إلى رميات الجزاء التي يكون فيها التوفيق عاملًا أساسيًّا".



