«حقوق القاهرة» تناشد الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات التواصل مع الإدارة

أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام ، سرعة التوجه الى إدارة رعاية الشباب بالكلية في موعد أقصاه ٢٠ من فبراير القادم . إدارةفيأقصاه





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‎كما نوه اتحاد الكلية ، يجب على الطلاب أن لا يكون سبق لهم التقديم في إدارة أخرى تابعة للجامعة حتى لايتم الغاء الاثنين .





ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.





‎وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.