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توك شو

الأنفاق: 800 مليار جنيه حجم الاستثمار الحالي في القطار السريع والمترو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:59 م
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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البهي عمرو
قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، إن الدولة تقوم بمشروع كبير بشأن خطوط المترو الجديدة، موضحًا أن المواطنين سيتركون السيارات الخاصة بهم ويستقلون المترو، وأن الدولة تعمل على توفير أماكن إنتظار وجراجات بالقرب من محطات مترو الأنفاق.

وأوضح أن مصر انفقت خلال 40 عامًا على مترو الأنفاق 70 مليار جنيه، ولكن ما يتم حاليًا ستصل تكلفته إلى 320 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك 800 مليار جنيه حجم الاستثمار الحالى فى مترو الأنفاق و القطار السريع.

وعلق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، على ما صدر من أحد الاشخاص، أن القطار الكهربائي يتم بدون دراسة، وقال إن القطار الكهربائي السريع سينقل 9 ملايين راكب فى العام، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدًا على التأكد من فوائد كل مشروع.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع أفضل شركة فى العالم لإنتاج القطارات، لافتا إلى أن سرعة القطار الكهربائي ستقترب من 120 كيلو مترا فى الساعة وستسرع فى نقل البضائع. 
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