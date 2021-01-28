بعد خسارة مصر.. عضو اتحاد اليد: عيطنا بالدموع ومباراتنا مع الدنمارك تاريخية

قال محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد، تعليقا على وداع منتخب مصر لمونديال اليد،:" عيطنا بالدموع بعد خسارة المنتخب لأنه في حال الفوز كنا سوف نصنع تاريخ جديد لمصر ". لأنهسوف نصنع





وأضاف محمود العدل في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الرئيس السيسي كان مهتم بـ منتخب مصر لكرة اليد وبعث أكثر من رسالة لدعم المنتخب المصري في مشوار البطولة".





وتابع محمود العدل:" مبارة مصر مع الدنمارك مباراة تاريخية سوف يتحدث عنها تاريخ كرة اليد وتعتبر ملحمة مصرية"، مضيفا:" تم اللجوء للأشواط الإضافية مرتين ورميات جزاء ".





واكمل محمود العدل:" تم احتساب رميات جزاء خلال المباراة غيرت شكل المباراة بشكل كبير وأداء منتخب مصر بطولي".





وتأهل منتخب الدنمارك للمربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على مصر فى المباراة التى أقيمت ببنهما فى دور الثمانية .





وعلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي خسارة منتخب مصر لكرة اليد امام الدنمارك بطل العالم .





وكتب اشرف صبحي ، عبر صفحته بـ فيسبوك " أشرف .. بصرف النظر عن النتيجة حتبقى ايه ارجوكم بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على ادائهم الرائع والعظيم .. دي رسالة دولة رئيس الوزراء، فعلا رجالة وقدر الله ما شاء فعل.



