رسالة رئيس الوزراء لـ منتخب مصر لليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

علق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي خسارة منتخب مصر لكرة اليد امام الدنمارك بطل العالم .
وكتب اشرف صبحي ، عبر صفحته بـ فيسبوك " أشرف .. بصرف النظر عن النتيجة حتبقى ايه ارجوكم بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على ادائهم الرائع والعظيم .. دي رسالة دولة رئيس الوزراء.
واضاف ، فعلا رجالة وقدر الله ما شاء فعل.
تأهل منتخب الدنمارك للمربع الذهبى لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على مصر فى المباراة التى أفيمت ببنهما فى دور الثمانية .
ولجأ المنتخبان الى رميات الجزاء لحسم البطل المتأهل الى المربع الذهبى.