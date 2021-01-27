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رياضة

رسالة رئيس الوزراء لـ منتخب مصر لليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:04 م
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسن العمدة
علق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي خسارة منتخب مصر لكرة اليد امام الدنمارك بطل العالم .

وكتب اشرف صبحي ، عبر صفحته بـ فيسبوك " أشرف .. بصرف النظر عن النتيجة حتبقى ايه ارجوكم بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على ادائهم الرائع والعظيم .. دي رسالة دولة رئيس الوزراء.

واضاف ، فعلا رجالة وقدر الله ما شاء  فعل.

تأهل منتخب الدنمارك للمربع الذهبى لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على مصر فى المباراة التى أفيمت ببنهما فى دور الثمانية .


ولجأ المنتخبان الى رميات الجزاء لحسم البطل المتأهل الى المربع الذهبى.

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