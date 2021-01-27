رسالة رئيس الوزراء لـ منتخب مصر لليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

علق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي خسارة منتخب مصر لكرة اليد امام الدنمارك بطل العالم .





وكتب اشرف صبحي ، عبر صفحته بـ فيسبوك " أشرف .. بصرف النظر عن النتيجة حتبقى ايه ارجوكم بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على ادائهم الرائع والعظيم .. دي رسالة دولة رئيس الوزراء.





واضاف ، فعلا رجالة وقدر الله ما شاء فعل.



