البورصة تربح 2.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمقتصر على 4 جلسات تداول وتعطيل تداولات غدًا احتفالاً بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.





وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.1 مليار جنيه و تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة.



