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اقتصاد

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمقتصر على 4 جلسات تداول وتعطيل تداولات غدًا احتفالاً بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.1 مليار جنيه وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة.

وسجّل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.
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