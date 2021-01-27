البورصة تربح 2.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمقتصر على 4 جلسات تداول وتعطيل تداولات غدًا احتفالاً بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.1 مليار جنيه وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة.
وسجّل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.