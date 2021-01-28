الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

السمان هو نوع من الطيور مثل الفرخ والحمام على الرغم من أن السمان له جسم صغير إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين والفوسفور والدهون والكالسيوم والحديد والزنك.





كشف موقع drhealthbenefits ، عن عدة فوائد صحية يكتسبها الجسم عند تناول السمان و كان أبرزها:





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- تقوية العظام

يحتوي السمان على الفوسفور والكالسيوم في لحمه، لهذين المغذيين فوائد لرعاية العظام حتى نتمكن من الوقاية من مشاكل العظام مثل هشاشة العظام التي يمكن أن تسببها قلة الكالسيوم والفوسفور.





- الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي

إذا تناولنا لحم السمان ، يمكننا حل مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والسل وحثل الأوعية الدموية الخضري.





- إصلاح أنسجة الجسم

الفوائد الصحية الأخرى لأكل لحم السمان هي إصلاح تلف أنسجة الجسم، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في لحم السمان والبيض على تجديد بعض الأنسجة والخلايا في الأظافر والجلد والشعر ، كما يمكن أن يزيد من إنتاج الهرمون والإنزيم في أجسامنا.





- تعزيز جهاز المناعة

يعمل على تقوية جهاز المناعة ومنع الجسم من الإصابة بالأمراض بسهولة كما يمكن لنظام المناعة العظيم أن يقتل البكتيريا والطفيليات التي تدخل أجسامنا.





- علاج الأنيميا

الحديد الموجود في لحم السمان له وظيفة في علاج فقر الدم أو انخفاض الدم، يمكن أن يساعد الحديد أيضًا في إنتاج الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء التي يمكن أن تحل كمية أقل من الدم في الجسم.



