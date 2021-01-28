ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

الخميس 28/يناير/2021 - 07:00 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباتهم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمواجهة إنبي، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول للذئاب بقيادة عماد الناس صفحة الخسارة الأخيرة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة التاسعة من عمر الدوري .

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون بقيادة النحاس مع علاء عبد الغني المدرب العام  على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة فى ظل تقدم الفريق فى النتيجة فى بداية اللقاء ، كما يعمل الجهاز على الارتقاء بالجانب البدني للاعبين والذي كان واضحا انخفاض معدله مما ادى للهزيمة فى آخر لقائين.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراتين وخسروا 6 مباريات أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المقاولون يواصل استعداداته لملاقاة بطل جيبوتي في الكونفيدرالية

استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

10 صفقات جديدة .. المقاولون العرب يعلن قائمة الفريق للموسم الجديد

البنك الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا للمقاولون

المقاولون العرب يخضع لمسحة كورونا قبل مباراة البنك الأهلي

معسكر مغلق للمقاولون العرب استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. ابنة الحضري تثير الجدل بأنوثتها

ماذا تعرف عن الأمريكية توبمان التي قد توضع صورتها على فئة 20 دولارا؟.. فيديو

رد أمين الفتوى على سيدة تسأل هل يمين الفور يقع به طلاقا ؟

عائلة ترامب تتنصل منه.. ميلانيا تترك المنزل وإيفانكا تستقل مع كوشنر وشقيقته تتبرأ من لقب العائلة.. فيديو

في ذكرى ميلاده .. عبد الله غيث عبقري الشاشة الذي أنهى مسيرته بـ ذئاب الجبل

طولها 27 سنتيمتر.. شاب يبتلع سكينة وفريق طبي بمستشفى المنصورة يستخرجها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص