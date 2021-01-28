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حوادث

19 طنا منها مجهولة المصدر.. ضبط مدير مخزن مكرونة دون ترخيص بسوهاج

الخميس 28/يناير/2021 - 03:34 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن من ضبط مدير مسؤول مخزن مكرونة، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "ممدوح ع ج"، 44 عامًا، مدير مسؤول مخزن مكرونه، ويقيم دائرة محافظة أسيوط؛ لإدارة مخزن دون ترخيص، وتم ضبط 19 طن و740 كجم مكرونه مجهولة المصدر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة من ضبط ٢٥٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بمركز جرجا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "عبدالله. م.ع"، ٢٢ عامًا، يقيم بمركز أخميم، صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم؛ لحيازته ٢٥٠ كجم "كبده وفراخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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