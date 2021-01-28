مصرع طالبة وإصابة والديها وشقيقتها بتسمم غذائي في سوهاج

لقيت طالبة مصرعها وأصيب والديها وشقيقتها بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بناحية الحريدية بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول كل من "فرحه ناصر"، 13 عامًا، طالبة، جثة هامدة، ووالدها "ناصر م م أ"، 45 عامًا، عامل، ووالدتها، "سومه م م"، 40 عامًا، ربة منزل، وشقيقتها الصغرى "رحمه ناصر"، 7 سنوات، تلميذة، ويقيمون بناحية الحريدية، دائرة المركز، مُصابين بحالة إعياء وقيئ، إدعاء تناول وجبة طعام فاسدة.





وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين الثاني والثالثة قررا وفاة الأولى وحدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







