ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده .. عبد الله غيث عبقري الشاشة الذي أنهى مسيرته بـ ذئاب الجبل

الخميس 28/يناير/2021 - 07:00 ص
عبد الله غيث
عبد الله غيث
Advertisements
آيه عاطف
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الله غيث، الذي قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية خلال مشواره الفني، واختتمها بمسلسل "ذئاب الجبل".

وكان الفنان الراحل صلاح قابيل مرشحًا لهذا الدور من قبل الفنان الراحل عبد الله غيث، وبالفعل قام بتجسيد الشخصية، ولكن وافته المنية بعد تصوير 8 مشاهد فقط، فتم إسناد الدور بعد ذلك إلى الراحل عبدالله غيث، وأعاد التصوير من البداية.

ولكن شاءت الأقدار أن يتوفى هو الآخر قبل استكمال التصوير، فلم يجد المخرج بديلا سوى أن ينهي شخصية "علوان البكري" داخل الأحداث من خلال مقتل الشخصية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بصورة نادرة.. أحمد عبدالله محمود يحيي ذكرى ميلاد والده.. شاهد

في ذكرى وفاة ممدوح عبدالعليم.. رأى ابنته قبل ولادتها وتعلم العزف من أجل بليغ حمدي

في ذكرى ميلاده.. 18 معلومة عن الفنان الراحل حمدي غيث

فى ذكرى ميلاده.. أشهر أعمال الفنان الراحل حمدي غيث وتفاصيل حياته.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان على الموضة .. شاهد أحدث ظهور لـ سالي عبد السلام

ليبيا.. اشتباكات بين قوات السراج وباشاغا في طرابلس‎

لقطات مفزعة.. لحظة تسلل عشرات العناكب لغرفة نوم عبر سقف متصدع.. شاهد

خطأ طبي من مركز تجميل .. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي

بعد نهاية مباريات دور الثمانية لمونديال اليد.. تحديد المراكز من الخامس إلى 32

أخبار التوك شو| بشرى سارة عن موعد انتهاء كورونا من العالم .. بدء تشغيل خط العتبة الكيت كات نهاية 2021.. وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص