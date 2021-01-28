قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات.. اعرف المواعيد



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات، حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساءً، غدا الجمعة الموافق 29 يناير الجارى حتى الساعة الثامنة صباحًا لليوم التالي السبت.













وقالت الشركة إنه نظرًا لتوسعات بشركة مياه الشرب بمحطة شبرا الخيمة سيتم قطع المياه، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة أخرى.









من ناحية أخرى، يبدأ مستشفى كفر شكر المركزى اليوم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة بعد توقف دام 7 سنوات بسبب أعمال التطوير وملء تنك المستشفى بالأكسجين سعة 10000 لتر.









ويعد مستشفى كفر شكر المركزى من أهم المشروعات فى قطاع الصحة التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة القليوبية؛ حيث يضم المستشفى تخصصات طبية متعددة ويقدم خدمة طبية لأهالى كفر شكر والمناطق المجاورة، كما أنه يخدم أيضا المسافرين على طريق بنها - المنصورة السريع.









المستشفى مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية، ويضم 68 سريرا، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سريرا كليا مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين لخدمة لأكثر من 200 ألف نسمة من أهالى قرى ومدينة كفر شكر.









كما يضم تخصصات الباطنة والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، والنساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.









إلى جانب ذلك، يضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة، ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة، وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.