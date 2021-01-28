لقاء الجريحين.. البنك الأهلي يستضيف طلائع الجيش في الدوري





ويسعى فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه محمد يوسف، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة أمام طلائع الجيش في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام إنبي 3 - 2.





وفشل البنك الأهلي في تحقيق الفوز في آخر 6 مواجهات بمسابقة الدوري ، حيث تعادل في 4 مباريات ، وخسر مباراتين.





في المقابل يطمح طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني في انتزاع الثلاث نقاط من البنك الأهلي للابتعاد عن مراكز الهبوط.





كان طلائع الجيش خسر أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.





ويحتل البنك الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الزمالك مع مصر المقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب بتروسبورت.

يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، على ملعب كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز.