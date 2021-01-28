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رياضة

7 منتخبات دولية تغادر مصر عقب الخروج من كأس العالم لكرة اليد

الخميس 28/يناير/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 7 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وذلك عقب خروجهم من البطولة التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا.


ووفقا لجداول التشغيل، تنقل مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هي: "تونس على رحلة رقمms843، ومنتخب الكونغو على رحلة ms799، ومنتخب النمسا على رحلة رقم ms3090"، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.


فيما تغادر 4 منتخبات أخرى على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهي منتخبات "أنجولا - تشيلي - المغرب - الأرجنتين"، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولي لانهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات، حيث خصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.
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