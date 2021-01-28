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حوادث

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شاب وشقيقه إثر قيامهما باغتصاب زوجة الأول وتصويرها مقطع فيديو لمنعها من فضحهما.

التحريات في الواقعة كشفت التفاصيل الكاملة، حيث تبين أن الزوج الأربعيني وشقيقه قاما بتجريد زوجته من ملابسها ومعاشرتها وتصويرها مقطع فيديو جنسياً بالإضافة لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة.

واعترف المتهمون أمام فرق المباحث بتفاصيل جريمتهم، حيث أكد الزوج شكه فى سلوك زوجته فقام على اثرها بالاتفاق مع شقيقه وجردوا زوجته من ملابسها وعاشرها وقام شقيقه بتصويرها لمنعها من فضحهم ثم إجبارها على توقيع إيصالات أمانة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، باشرت تحرياتها لكشف ملابسات واقعة إتهام ربة منزل لشقيق زوجها باغتصابها وتصويرها عارية بالحوامدية.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من ربة منزل 35 عاما، أفادت فيه باتهامها لشقيق زوجها بمواقعتها جنسيا كرها عنها، ثم تصويرها عارية من ملابسها لإجبارها على الممارسة باستمرار.

وتكثف أجهزة المباحث برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

وأدلت السيدة بأقوالها حيت قالت بأن شقيق زوجها أجبرها على خلع ملابسها وقام بمواقعتها جنسيا كرها عنها، ثم قام بتصوير جسدها عارية لتهديدها بالمقاطع الجنسية لاستمرار العلاقة.

وبالفحص تبين أن المتهم له معلومات جنائية ودائم التشاجر مع المجنى عليها، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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