جامعة بنها تكرم رئيس اتحاد الغرف التجارية لجهوده في دعم الاقتصاد الوطني

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك تقديرا لجهوده الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني والدعم الذي تقدمة مجموعة العربي لجامعة بنها في كل المجالات.





جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة.





وقال الجيزاوي إنه توجد علاقة إستراتيجية بين جامعة بنها ومجموعة العربي، موجها الشكر والتقدير للمهندس ابراهيم العربي لإسهاماته في دعم الجامعة سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو في قطاع خدمة المجتمع.









ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم العربي أن الصناعة المحلية قد شهدت طفرة كبري في كل المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دفع عجلة التنيمة علي مسار من التطوير شمل تطوير البنية التحتية الاقتصادية والتشريعية بما هيأ البيئة المناسبة لتحقيق نهضة صناعية لم تشهد لها مصر مثيلا منذ بداية الثورة الصناعية العالمية.





وأكد العربي اعتزازه بالتعاون مع الجامعة، مشيرا إلى أن مجموعة العربي تسعى دائما إلى وصول الصناعة المحلية الى المنافسة العالمية.





وقدم الشكر لجامعة بنها متطلعا إلى مزيد من التعاون بينهما.





الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضوا بمجلس جامعة بنها من الخارج وذلك لخبرته الطويلة فى العمل العام.