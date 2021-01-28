جامعة الإسكندرية: إطلاق موقع رسمي للمكتبة الرقمية بالجامعة خلال أيام قليلة





أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية أنه تم تحويل التعامل مع طلاب الدراسات العليا إلى نظام الحجز المسبق وذلك تفاديًا لطول فترة الانتظار والازدحام داخل مقر الوحدة خاصة في ظل الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد، في إطار تحسين سير العمل في وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية فيما يختص بالتعامل مع المتقدمين للفحص والإيداع.





وأشار إلى أنه تم إطلاق موقع رسمي خاص بالمكتبة الرقمية خلال الشهر الجاري يناير 2021 ويتضمن الموقع جميع الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.





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وقال جابر إنه تم إعداد مستودع رقمي مؤسسي للجامعة يشمل الخطط البحثية والرسائل الجامعية والأبحاث العلمية ومشروعات التخرج وأبحاث الطلاب وإصدارات الجامعة، لافتا أنه تم وضع نظام متكامل لمواجهة الإنتحال العلمي المتعمد وضمان عدم وجود أي حالات انتحال علمي في مخرجات البحوث الجامعية من ورسائل الماجستير والدكتوراة والمشاريع ومقالات الدوريات وغيرها.

فيما استعرضت الدكتورة ألاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة منتسبي الجامعة من الباحثين، حيث أكدت أنه تم الإنتهاء من إعداد الدليل الإرشادي "إستخدام بنك المعرفة المصري" لطلاب المرحلة الجامعية الأولي من خلال وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، مضيفة انه تم إعداد برنامج "متكامل للوعي المعلوماتي" شامل ورش تدريبية وجلسات تعريفية، وأشارت انه يتم الان العمل للتحول الرقمي الكامل لتحويل جميع معاملات المكتبة الرقمية لنظام ال Online، فضلا عن استكمال رقمنة 29 ألف رسالة بحثية.





كما وافق المجلس علي اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية، وتمهيدا لإنشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاث.