9 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها في الإسكندرية

حددت محكمة جنايات الإسكندرية التاسع من فبراير المُقبِل، موعدًا لنظر أولى جلسات نظر قضية ربة المنزل، المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها، بعد تخديره داخل محل سكنهما.





ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات نظر القضية رقم 2476 لسنة 2020، جنايات كرموز، والمتهمة فيها "س.ح.ع"، 23 عامًا، ربة منزل، بقطع العضو الذكري لزوجها ويدعى "ن.ع.ت"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، بعد نومه أثر تخديره داخل محل سكنهما.





وتبدأ الواقعة عندما تلقى قسم شرطة كرموز، إخطارا من احد المستشفيات، يفيد وصول "ن. ع. ت"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعانى من نزيف شديد وقطع عضوه الذكرى.





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وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال الزوج والذي أتهم بدوره زوجته "س. ح. ع" 23 عاما، بتخديره وعقب فقدانه الوعى، قطعت عضوه الذكرى بـ"سكين".





وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط الزوجة، واعترفت فى التحقيقات بارتكابها الواقعة بدافع الانتقام من زوجها بسبب تعدد علاقاته النسائية، وخيانته المتكررة لها.





وبتقنين الإجراءات وضبط الزوجة وتطوير مناقشتها أقرت بأنها فعلت ذلك انتقامًا من زوجها لخيانته لها، وتعدد علاقته النسائية، مضيفة أنها خدرته، وقامت بقطعت عضوه الذكري باستخدام سكين المطبخ.





وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة التحقيق.





وأمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس الزوجة على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.





وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود نزيف حاد جراء قطع بالعضو الذكري تسبب في تهتك الأوردة والشرايين، مما تطلب إجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة، وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى البول، حيث استدعى الأمر استخدام القسطرة البولية لفترة.





وبعد ذلك تقرر تحويلها إلى محكمة الجنايات والتي قررت نظر القضية في التاريخ المذكور.