شيكابالا رايح جاى.. تشكيل الزمالك فى مواجهة مصر للمقاصة اليوم

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم، الخميس، بملعب بتروسبورت فى المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.



ويفاضل باتشكيو بين محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة لاختيار أحدهما للتواجد فى تشكيل الزمالك اليوم فى مركز الجناح الهجومى، خاصة أنه تم الاستقرار على البدء بأشرف بن شرقي لقيادة هجوم الفريق فى ظل غياب مصطفى محمد، المهاجم الأساسى، عن المواجهة.



ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود شيكابالا أو "عبد الله جمعة".

خط الهجوم: سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.