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حوادث

ضبط عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن ١٥ سنة بالدقهلية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:25 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفي الرماح
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، سبق اتهامه فى 10 قضايا "سلاح نارى - مخدرات - شروع فى قتل - سرقة - ضرب") والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "شروع فى قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل" وبحوزته (بندقية خرطوش).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين

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