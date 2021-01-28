ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافس الأهلي.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل ميودراج

الخميس 28/يناير/2021 - 12:36 م
ميودراج
ميودراج
Advertisements
محمد السعيد
كشف مصدر بنادي المريخ السوداني مفاجأة مدوية بشأن رحيل الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني للفريق، قبل يومين فقط من توليه مهمة تدريب الفريق.

كان نادى المريخ السوداني، أعلن الاثنين الماضي، تعاقده مع ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليفاجئ الجميع أمس، الأربعاء برحيل المدرب الصربي قبل يومين فقط من التعاقد معه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أعلنا التعاقد مع ميودراج الإثنين الماضي رغم عدم توقيع العقود".

وتابع المصدر:" إدارة المريخ اختلفت مع ميودراج حول بعض بنود التعاقد، مما فشل التعاقد مع المدرب الصربي بشكل رسمي".

وواصل:"نفاضل بين مدربين عرب ومدربين من أوروبا، لاختيار الأنسب من بينهم لتولي قيادة المريخ خلال الفترة القادمة".

وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.

ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تاريخ المواجهات المباشرة بين الأهلي وفرق مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

مدرب المريخ السوداني: الأهلي المرشح الأول للقب دوري أبطال إفريقيا

مدرب المريخ: أعرف الأهلي جيدًا .. وسعيد لمواجهة موسيماني

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

المريخ السوداني عن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال: صعبة ولكن حظوظنا في التأهل مع بطل القرن كبيرة

قبل مواجهة الأهلي.. ديديه جوميز يعلن رحيله عن المريخ السوداني

ترشيحاتنا

شاهد.. الموت يفجع أحمد مرتضى منصور

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

دولة فاسدة.. إسرائيل تحصد مرتبة متدنية بمؤشرات الفساد العالمي

الفيفا يمدد عمل اتحاد الكرة حتى يوليو المقبل

مايوه على مركب صغيرة.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

الحزب الديمقراطي الأمريكي لـ «صدى البلد»: منع ترامب من ممارسة السياسة بعد محاكمته.. وهذه كواليس تأسيسه حزبا جديدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟