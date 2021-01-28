منافس الأهلي.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل ميودراج

كان نادى المريخ السوداني، أعلن الاثنين الماضي، تعاقده مع ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليفاجئ الجميع أمس، الأربعاء برحيل المدرب الصربي قبل يومين فقط من التعاقد معه.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أعلنا التعاقد مع ميودراج الإثنين الماضي رغم عدم توقيع العقود".





وتابع المصدر:" إدارة المريخ اختلفت مع ميودراج حول بعض بنود التعاقد، مما فشل التعاقد مع المدرب الصربي بشكل رسمي".





وواصل:"نفاضل بين مدربين عرب ومدربين من أوروبا، لاختيار الأنسب من بينهم لتولي قيادة المريخ خلال الفترة القادمة".





وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.

ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



