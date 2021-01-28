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تعليم

عميد معهد الملكية الفكرية: التقديم أون لاين والأولوية فى القبول للأسبقية

الخميس 28/يناير/2021 - 01:45 م
الدكتور ياسر جاد
الدكتور ياسر جاد الله
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إسلام خالد
صرح الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، ان المعهد يقبل طلاب المؤهلات العليا الراغبين فى عمل ماجستير فى الملكية الفكرية فى كافة التخصصات والكليات العسكرية بالاضافة الى العاملين فى مكاتب الملكية الفكرية وأن التقديم يتم من اونلاين من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx.

وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة علمًا بأن موعد التقدم بطلبات للالتحاق بالدراسة بالمعهد بدء من 1/1/2021.

وأشار إلى أن تقديم الأوراق يتم من خلال التواجد فى مقر المعهد بجاردن سيتى، وأن المعهد يضم اكبر مكتبة متخصصة فى الملكية الفكرية فى مصر، وأن المعهد ينهج نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) فى الدراسة حيث تكون الدراسة حضوريآ فى المعهد يوم واحد فقط فى الاسبوع أما يوم الجمعة أو السبت وتكون باقي المحاضرات أونلاين. 

ونوه عميد المعهد الى ان أوراق التقديم هى شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، كذلك تقديم، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صور شخصية حديثة 4 ×6، تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد (أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.
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