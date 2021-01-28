صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة: الواقعية النفسية

المصطلح، كما يستخدم في علم النفس اليوم، صاغه عالم النفس الاجتماعي لي روس وزملاؤه في التسعينيات من القران الماضى.











وهو مرتبط بالمفهوم الفلسفي للواقعية النفسية، وهي فكرة أن حواسنا تسمح لنا بإدراك الأشياء بشكل مباشر ودون أي عمليات تدخل.











جادل علماء النفس الاجتماعي في منتصف القرن العشرين ضد هذا الموقف واقترحوا بدلًا من ذلك أن الإدراك ذاتي بطبيعته.







درس العديد من علماء النفس الاجتماعي البارزين الواقعية النفسية تجريبيًا.











في عام 2010، وكتيب علم النفس الاجتماعي المعترف بها الواقعية النفسية واحدة من "أربع رؤى بشق الأنفس عن الإدراك البشري، التفكير، الدافع والسلوك التي تمثل مساهمات هامة، التأسيسية في الواقع، من علم النفس الاجتماعي".









حدد لي روس وزميله في علم النفس أندرو وارد ثلاثة افتراضات أو "مبادئ" مترابطة تشكل الواقعية النفسية، هذه الافتراضات يدعمها خط طويل من التفكير في علم النفس الاجتماعي، إلى جانب العديد من الدراسات التجريبية.











وفقًا لنموذجهم، فإن الأشخاص: 1- يعتقدون أنهم يرون العالم بموضوعية وبدون تحيز. 2- توقع أن يتوصل الآخرون إلى نفس الاستنتاجات، طالما أنهم يتعرضون لنفس المعلومات ويفسرونها بطريقة عقلانية. 3- افترض أن الآخرين الذين لا يشاركونك نفس الآراء يجب أن يكونوا جاهلين أو غير عقلانيين أو متحيزين.











تنبع الواقعية النفسية من تقاليد ذاتية في علم النفس الاجتماعي الحديث، والتي تعود جذورها إلى أحد مؤسسي هذا المجال، وهو عالم نفس ألماني أمريكي يدعى كورت لوين.











كانت أفكار لوين مستنيرة بقوة من قبل علم نفس الجشطالت، وهي مدرسة فكرية من القرن العشرين ركزت على دراسة الظواهر النفسية في سياقها، كأجزاء من الكل.











من عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، طور لوين منهجًا لدراسة السلوك البشري أطلق عليه نظرية المجال.











تقترح نظرية المجال أن سلوك الشخص هو وظيفة الشخص والبيئة.











اعتبر لوين البيئة النفسية للشخص، أو "مساحة الحياة"، ذاتية، وبالتالي فهي متميزة عن الواقع المادي.











خلال هذه الفترة الزمنية، انتشرت الأفكار الذاتية أيضًا في مجالات أخرى من علم النفس.











على سبيل المثال اعتقد جان بياجيه، عالم النفس التنموي، أن الأطفال ينظرون إلى العالم من خلال عدسة تتمحور حول الذات، ولديهم مشكلة في فصل معتقداتهم عن معتقدات الآخرين.











في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، طبق الرواد الأوائل في علم النفس الاجتماعي وجهة النظر الذاتية في مجال الإدراك الاجتماعي.











في عام 1948، جادل عالما النفس ديفيد كريتش وريتشارد كراتشفيلد بأن الناس يرون ويفسرون العالم وفقًا "لاحتياجاتهم الخاصة، ودلالاتهم الخاصة، وشخصيتهم، وأنماطهم المعرفية التي تكونت سابقًا".











توسع عالم النفس الاجتماعي غوستاف إيشيسر في هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن التحيزات في الإدراك الشخصي تؤدي إلى سوء تفاهم في العلاقات الاجتماعية.









وفقًا لـ Ichheiser، "نحن نميل إلى حل حيرتنا الناشئة عن تجربة أن يرى الآخرون العالم بشكل مختلف عما نراه بأنفسنا من خلال الإعلان عن أن هؤلاء الآخرين، نتيجة لبعض العيوب الفكرية والأخلاقية الأساسية، غير قادرين على رؤية الأشياء" كما هي حقًا" وللرد عليها "بطريقة طبيعية".











وبالتالي، فإننا نشير ضمنيًا، بالطبع، إلى أن الأشياء في الواقع كما نراها، وأن طرقنا هي الطرق العادية".











جادل سولومون آش، عالم النفس الاجتماعي البارز الذي نشأ في تقليد الجشطالت، بأن الناس يختلفون لأنهم يبنون أحكامهم على تفسيرات مختلفة، أو طرق للنظر في قضايا مختلفة.











ومع ذلك، فهم يتوهمون أن أحكامهم حول العالم الاجتماعي موضوعية. "هذا الموقف، الذي تم وصفه على نحو ملائم بالواقعية النفسية، لا يرى أي مشكلة في حقيقة الإدراك أو المعرفة بالمحيط.











الأشياء هي ما تبدو عليه؛ لديهم فقط الصفات التي يكشفونها للبصر واللمس.











كتب في كتابه المدرسي علم النفس الاجتماعي في عام 1952، هذا الموقف، مع ذلك، لا يصف الظروف الفعلية لمعرفتنا بالمحيط".









في دراسة نشرت في عام 1954، والطلاب من دارتموث وبرينستون شاهد فيديو من لعبة كرة القدم ساخنة بين المدرستين.











على الرغم من أنهم شاهدوا نفس اللقطات، إلا أن المعجبين من كلا المدرستين نظروا إلى اللعبة بشكل مختلف تمامًا.











"رأى" طلاب جامعة برينستون أن فريق دارتموث يرتكب ضعف عدد المخالفات التي يرتكبها فريقهم، كما رأوا أن الفريق يرتكب ضعف عدد المخالفات مقارنة بما شاهده طلاب دارتموث.











نظر طلاب دارتموث إلى اللعبة على أنها متكافئة في العنف، حيث يتحمل كلا الجانبين اللوم.











كشفت هذه الدراسة أن مجموعتين تنظران إلى حدث ما بشكل شخصي.











اعتقد كل فريق أنهم شاهدوا الحدث بموضوعية وأن تصور الطرف الآخر للحدث قد أعمته التحيز.











قدمت دراسة عام 1977 التي أجراها روس وزملاؤه أدلة مبكرة على التحيز المعرفي يسمى تأثير الإجماع الخاطئ (الكاذب)، وهو ميل الناس إلى المبالغة في تقدير مدى مشاركة الآخرين في نفس الآراء.











وقد تم الاستشهاد بهذا التحيز على أنه يدعم المبدأين الأولين الواقعية النفسية.











في الدراسة، سُئل الطلاب عما إذا كانوا سيرتدون لافتة لوحة شطيرة مكتوب عليها "Eat At Joe's" حول الحرم الجامعي.









ثم طُلب منهم توضيح ما إذا كانوا يعتقدون أن الطلاب الآخرين من المحتمل أن يرتدوا اللافتة، وماذا يفكرون في الطلاب الذين كانوا إما على استعداد لارتدائها أم لا.











وجد الباحثون أن الطلاب الذين وافقوا على ارتداء اللافتة اعتقدوا أن غالبية الطلاب سيرتدون اللافتة، واعتقدوا أن رفض ارتداء اللافتة كان أكثر كشفًا عن السمات الشخصية لأقرانهم.











على العكس من ذلك، اعتقد الطلاب الذين رفضوا ارتداء اللافتة أن معظم الطلاب الآخرين سيرفضون أيضًا، وأن قبول الدعوة كان أكثر كشفًا عن سمات شخصية معينة.











تظهر ظاهرة يشار إليها باسم تأثير الوسائط العدائية أن المنتمين يمكنهم رؤية الأحداث المحايدة بشكل ذاتي وفقًا لاحتياجاتهم وقيمهم، ويفترضون أن أولئك الذين يفسرون الحدث بشكل مختلف متحيزون.











في دراسة أجريت عام 1985، طُلب من الطلاب المؤيدين لإسرائيل والمؤيدين للعرب مشاهدة تغطية إخبارية حقيقية لمذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982، وهي القتل الجماعي للاجئين الفلسطينيين.











وجد الباحثون أن المؤيدين من كلا الجانبين يرون أن التغطية منحازة لوجهة نظر معاكسة، ويعتقدون أن المسئولين عن البرنامج الإخباري يحملون وجهات نظر أيديولوجية من الجانب الآخر.









المزيد من الأدلة التجريبية للواقعية النفسية في عام 2004، طلب روس وليبرمان وصامويلز من المستشارين المقيمين بالمبنى المكون ترشيح الطلاب للمشاركة في دراسة، والإشارة إلى ما إذا كان هؤلاء الطلاب من المحتمل أن يتعاونوا أو ينشقوا في الجولة الأولى من لعبة صنع القرار الكلاسيكية المسماة معضلة السجين.











تم تقديم اللعبة للمواضيع بإحدى طريقتين: تمت الإشارة إليها إما باسم "لمباراة وول ستريت" أو "لمباراة المجتمع".











وجد الباحثون أن الطلاب في حالة "مباراة المجتمع" كانوا أكثر عرضة مرتين للتعاون، ولا يبدو أن هناك فرقًا سواء تم تصنيف الطلاب سابقًا على أنهم "متعاونون" مقابل "منشقون".











أظهرت هذه التجربة أن تسمية المباراة تمارس قوة أكبر على كيفية لعب الطلاب المباراة من سمات شخصية الأشخاص.











علاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أن مستشاري السكن لم يقدموا بدلات كافية للتفسيرات الذاتية المباراة.











الواقعية النفسية تجعل الناس يبالغون في الاختلافات بينهم وبين الآخرين.











يعتقد علماء النفس أنه يمكن أن يشعل الصراع ويؤدي إلى تفاقمه، وكذلك يخلق حواجز أمام التفاوض من خلال عدة آليات مختلفة.











يشار إلى نتيجة واحدة من الواقعية النفسية على أنها بقعة التحيز الأعمى، وهى القدرة على التعرف المعرفى وتحفيز التحيزى في بلدان أخرى، بينما يفشل الشخص في التعرف على أثر التحيز على النفس.











في دراسة أجراها برونين ولين وروس (2002)، أكمل طلاب جامعة ستانفورد استبيانًا حول التحيزات المختلفة في الحكم الاجتماعي.











وأشاروا إلى مدى قابليتهم للتأثر بهذه التحيزات مقارنة بالطالب العادي.











وجد الباحثون أن المشاركين اعتقدوا باستمرار أنهم أقل ميلًا لأن يكونوا متحيزين من أقرانهم.











في دراسة متابعة، أجاب الطلاب عن أسئلة حول سماتهم الشخصية مقارنة بصفات الطلاب الآخرين.











رأى غالبية الطلاب أنفسهم على أنهم متدهورون فوق المتوسط في معظم السمات، مما قدم دعمًا للتحيز المعرفي المعروف باسم التأثير الأفضل من المتوسط.











بعد ذلك، تعلم الطلاب أن 70 إلى 80 بالمائة من الناس يقعون فريسة لهذا التحيز، عند سؤالهم عن دقة تقييماتهم الذاتية، قال 63٪ من الطلاب إن تقييماتهم كانت موضوعية، بينما أشار 13٪ من الطلاب إلى أنهم يعتقدون أن تقييماتهم كانت متواضعة للغاية.











عندما لا يشاطر الفرد الرأى العام، فإن المبدأ الثالث للواقعية النفسيه يعزو هذا التناقض إلى ثلاثة احتمالات.











إما أن يكون الفرد قد تعرض لمجموعة مختلفة من المعلومات، أو يكون كسولًا أو غير قادر على الوصول إلى نتيجة عقلانية، أو تحت تأثير مشوه مثل التحيز أو المصلحة الذاتية.











يؤدي هذا إلى ظهور ظاهرة تسمى الاستقطاب الخاطئ، والتي تتضمن تفسير آراء الآخرين على أنها أكثر تطرفًا مما هي عليه في الواقع، وتؤدي إلى تصور وجود اختلافات أكبر بين المجموعات.











يفترض الناس أنهم ينظرون إلى القضية بموضوعية ويفكرون فيها بعناية من وجهات نظر متعددة، بينما يعالج الجانب الآخر المعلومات بأسلوب تنازلي.











على سبيل المثال، في دراسة أجراها Robinson et al. في عام 1996، بالغ المؤيدون للحياة والمؤيدون للاختيار بشكل كبير في تقدير التطرف في وجهات نظر الجانب الآخر، كما بالغوا في تقدير تأثير الأيديولوجيا على الآخرين في مجموعتهم.











الافتراض بأن آراء الآخرين أكثر تطرفًا مما هي عليه، يمكن أن يخلق حاجزًا أمام حل النزاع. في مسح تم إجراؤه في الثمانينيات من القرن الماضى، قام المشاة بتقييم اقتراح نزع الأسلحة النووية.











قيل لمجموعة من المشاركين إن الاقتراح قدمه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، بينما اعتقد آخرون أن الاقتراح جاء من الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.











وجد الباحثون أن 90 في المائة من المشاركين الذين اعتقدوا أن الاقتراح من ريجان أيدوه، بينما أشار 44 في المائة فقط في مجموعة غورباتشوف إلى دعمهم.











قدم هذا الدعم لظاهرة تسمى تخفيض قيمة العملة التفاعلية، والذي يتضمن رفض تنازل من خصم على افتراض أن الامتياز إما مدفوع بالمصلحة الذاتية أو أقل قيمة.

في علم النفس الاجتماعي، الواقعية النفسية هي الميل البشري للاعتقاد بأننا نرى العالم من حولنا بموضوعية، وأن الأشخاص الذين يختلفون معنا يجب أن يكونوا غير مطلعين أو غير عقلانيين أو متحيزين.توفر الواقعية النفسية أساسًا نظريًا للعديد من التحيزات المعرفية الأخرى، وهي أخطاء منهجية عندما يتعلق الأمر بالتفكير واتخاذ القرارات.وتشمل هذه تأثير الإجماع الخاطئ، وتحيز الممثل والمراقب، وتحيز النقطة العمياء، وخطأ الإسناد الأساسي، من بين أمور أخرى.