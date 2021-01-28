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اقتصاد

المكاوي: إقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات المصانع محليا

الخميس 28/يناير/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد مصطفى المكاوي سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، على ضرورة توسع الحكومة في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة كي تساهم في رفع معدلات النمو الصناعي ومضاعفة الصادرات. 

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والمغذية يوفر ملايين الدولارات، ويوفر في الوقت ذاته احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة وهو ما يساهم فى الحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى. 



وأوضح المكاوي، أن معظم المصانع في مصر تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج وبالتالي يجب إقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات المصانع محليا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مصروفات الشحن البحري. 

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن هناك زيادة في أسعار البضائع من الهند وأوروبا تقارب من 100%، أما من الصين فالزيادة تقريبا تعادل 800%، مرجعا سبب هذه الزيادات إلا جشع "الشركات متعددة الجنسيات" والتي تستحوذ على النقل فى العالم كله تقريبا، وهذا يؤدى إلى زيادة النفقات على المستورد وبناء عليه الزيادة الجبرية من ناحية المستورد ليغطي تكاليف النقل الباهظة.
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