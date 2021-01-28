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فن

فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:13 م
ياسر فرج وزوجته الراحلة
ياسر فرج وزوجته الراحلة
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان ياسر فرج تعليقا عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعى "إنستجرام" يوجه فيه رسالة مؤثرة إلى زوجته التى وافتها المنية أمس، الأربعاء، فى أول تعليق له بعد وفاتها.


وقال ياسر فرج: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إنى لا أسألك رد القضاء لكنى أسألك اللطف فيه، النهارده شفت بعينى أد إيه ربنا راضى عنك.. وأد إيه كل اللى يعرفوكى بيحبوكى".


وأضاف: "وكم الدعاء اللى الناس دعتهولك وهى ما تعرفكيش.. الدكاترة والممرضين اللى عرفوكى آخر أربعة أشهر حبوكى أد إيه.. اللى هيصبرنى بقية حياتى أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك فى مكان أحسن ومع ناس أحسن .. مسامحك فى أى حاجة .. وراضى عنك فى كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء".


وعاش الفنان ياسر فرج أياما صعبة أثناء علاج زوجته ميادة، ولا سيما بعد دخولها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل.


وشهدت الأيام الماضية معاناة كبيرة مر بها ياسر فرج وعائلته، خاصة بعد تأخر حالة زوجته الصحية ودخولها إلى العناية المركزة، وحرص ياسر على زيارتها بشكل متكرر للوقوف على آخر تطورات حالتها.


وقد علم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن زوجة الفنان ياسر فرج لم تتوفَ بسبب فيروس كورونا، ولكنها كانت تعاني منذ فترة من مرض السرطان.


ميادة كانت تعمل مخرجة في الإذاعة ببرنامج اللواء أيمن الضبع.
فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة
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