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أخبار العالم

السفارة السعودية بتونس لـ رعاياها: التزموا بالإجراءات الصحية

الخميس 28/يناير/2021 - 03:22 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
وجهت سفارة المملكة العربية السعودية بدولة تونس، تنبيها للمواطنين والزائرين هناك، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية، التي أعلنتها وزارة الصحة التونسية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر» وفق لـ صحيفة عاج: «تأمل سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية الشقيقة من مواطنيها الكرام المقيمين بتونس أو الزائرين لها اتباع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات التونسية المختصة ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا».

ونصت الإجراءات المعلنة على تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل البلدان التي شهدت ظهورا وانتشارا وبائيا للسلالة الجديدة من فيروس كورونا" المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل"، وسيتم تحديد قائمة البلدان المعنية بهذا الإجراء دوريا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل.

وأضافت وزارة الصحة التونسية، أنه في ما يخص بقية البلدان، فإنه يتعين على الوافدين بمن في ذلك الوافدون من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام ب إجبارية القيام بتحليل (RT-PCR) وإظهار ما يفيد سلبية التحليل بفترة لا تتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والتزام الوافدين بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للغرض، على نفقتهم، و عند التسجيل للسفر يتم إظهار وثيقة الحجز وتأكيد الخلاص (voucher)، وإجراء تحليل (RT-PCR) في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم، وإذا ظهرت نتيجة الاختبار سلبية يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

وأكد وزارة الصحة في الجمهورية التونسية أنه يجري العمل بهذا البلاغ بداية من يوم الاثنين 1 فبراير 2021، مشيرة إلى أنه يتم منح التراخيص الاستثنائية من طرف لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة، ويقتصر الترخيص على الحالات الاستثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.
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