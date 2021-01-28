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أخبار البلد

إلكترونية بالكامل .. المهندسين توضح مميزات منظومة الرعاية الصحية الجديدة2021

الخميس 28/يناير/2021 - 04:56 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تجربة جديدة خاضتها نقابة المهندسين المصرية في منظومة الرعاية الصحية ورغبة منها في إطلاع المهندسين وأسرهم على مميزات هذه  المنظومة  الجديدة.

 أوضح المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية أن البطاقة الطبية صالحة للاستخدام لمدة خمسة أعوام بدون طباعة، وتٌفعل سنويًا من خلال تطبيق الموبايل  بدون الذهاب للنقابة، إضافة إلى أن التطبيق  يتيح للمهندس الاشتراك لكل من العضوية، والرعاية الصحية، والدفع الإلكتروني، والحصول على الموافقات الطبية عن بعد وكذلك الاستفادة من الدليل الطبي المميكن وسهولة الوصول لأقرب جهة علاجية للمهندس بواسطة خريطة جوجل إضافة إلى خدمات متنوعة للمهندس ستفعل قريبا. 


كما تشتمل المنظومة الجديدة على بوابة إلكترونية لدى جهات العلاج تتيح للمهندس إصدار الموافقات الطبية لحظيًا، وبوابة الكترونية تتيح للمهندس إمكانية مراقبة أرصدته وموافقاته وإصدار الموافقات لحظيًا.


وتعمل المنظومة على الربط الكامل بين المهندس وجهات العلاج والنقابة العامة والنقابات الفرعية، وتواجد مركز اتصالات موحد "كول سنتر" للاستعلامات للمهندسين وأسرهم طوال العام.

واضاف أنه حتى تاريخ 25 يناير 2021 تم اشتراك 120736 مهندسًا بمشروع الرعاية الصحية، منهم 48430 مهندسًا بالنقابة العامة، و43277 مهندسًا بالنقابات الفرعية، و29029 مهندسًا من خلال التطبيق، بإجمالي 310858 مشتركًا (مهندسًا وتابعيه).


وتم طباعة 284712 بطاقة (مهندسًا وتابعيه)، وتم استلام 8411 مظروفًا بالنقابة العامة، و17817 مظروفًا بالنقابات الفرعية، و35986 مظروفًا بالمنازل.


ولفت عبدالعظيم الي ان  النقابة العامة يوجد لديها 4387 مظروفًا للمشتركين من تاريخ 12 ديسمبر2020 إلى 31 من الشهر نفسه يرجى منهم التوجه لمقر النقابة لاستلامهم.

فيما تحيط النقابة علم المهندسين بأن تأخير تسليم البطاقات العلاجية لبعض المشتركين يرجع إلى "عدم توافر البيانات الصحيحة الخاصة بالعنوان ورقم الموبايل وصور التابعين" لذا يرجى تحري دقة البيانات مستقبلًا.


وأضاف ان النقابة تقوم بجهود كبيرة كمحاولة للاتصال بالمهندسين الذين لم تتوافر بياناتهم الصحيحة، وعليه تم التنسيق مع الجهات العلاجية لتقديم الخدمة للمهندس وتابعيه باستخدام كارنيه 2020 مع إيصال الاشتراك لعام 2021 سواء إيصال ورقي أو إلكتروني مختوم. 


وفيما يخص الإجراءات والدورة المستندية لتأدية الخدمة داخل مبنى النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية لمن يريد الاشتراك خارج المنظومة الالكترونية، عليه التوجه لمقر المشروع الملحق بمبنى النقابة العامة لمراجعة البيانات والصور الشخصية للمهندس وتابعيه، وسداد قيمة الاشتراك "رعاية ونقابة" لعام 2021، وتسجيل بيانات استلام كارنيهات الرعاية على العنوان الذي يرغب فيه المهندس.


وبالنسبة لتسليم الكارنيهات، والكوبونات المتأخر تسليمها، أو التي لم يستدل على صاحبها فعلى المهندس المشترك التوجه لمدخل مسرح النقابة للبحث ببيانات المهندس، وفي حال وجود الكارنيهات يتم تسليمها، وما لم يتم العثور عليه سيتم طباعة كارنيهات مؤقتة للمشترك.
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