رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة جديدة لجميع الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.

حيث قال وزير التربية والتعليم في منشور منقول عن بنك المعرفة المصري : للمرة الأولى، يمكن الان لطلاب مرحلة الثانوية العامة ، الآن حضور ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري في شكلها الحواري الجديد بحضور د/ روجينا محمد حجازى، الحاصلة على الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكترونى ، وخبيرة مناهج العلوم في مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان هذه الورشة تهدف لمعرفة كيفية المذاكرة الصحيحة باستخدام مصادر التعلم الرقمي المتاحة على بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي كمصدر رئيسي في المذاكرة.







