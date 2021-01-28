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تعليم

رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

الخميس 28/يناير/2021 - 06:14 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة جديدة لجميع الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.

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حيث قال وزير التربية والتعليم في منشور منقول عن بنك المعرفة المصري : للمرة الأولى، يمكن الان لطلاب مرحلة الثانوية العامة ، الآن حضور ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري في شكلها الحواري الجديد بحضور د/ روجينا محمد حجازى، الحاصلة على الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكترونى ، وخبيرة مناهج العلوم في مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان هذه الورشة تهدف لمعرفة كيفية المذاكرة الصحيحة باستخدام مصادر التعلم الرقمي المتاحة على بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي كمصدر رئيسي في المذاكرة.


وقال وزير التربية والتعليم موجها حديثه لطلاب مرحلة الثانوية العامة : يمكنكم إرسال جميع أسئلتكم أثناء ورشة العمل ، وسيتم الإجابة عليها.

ويمكن لطلاب مرحلة الثانوية العامة التسجيل  يوم الأحد الموافق ٣١ يناير الساعة ٨:٠٠ مساءً:
وسيصل للمستخدم رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.
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