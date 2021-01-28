رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة جديدة لجميع الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.
اقرأ ايضا | لمحاربة التسرب والأمية.. التعليم: أنشأنا 194 مدرسة للتعليم المجتمعي بالمناطق النائية في آخر 5 سنوات
حيث قال وزير التربية والتعليم في منشور منقول عن بنك المعرفة المصري : للمرة الأولى، يمكن الان لطلاب مرحلة الثانوية العامة ، الآن حضور ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري في شكلها الحواري الجديد بحضور د/ روجينا محمد حجازى، الحاصلة على الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الإلكترونى ، وخبيرة مناهج العلوم في مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان هذه الورشة تهدف لمعرفة كيفية المذاكرة الصحيحة باستخدام مصادر التعلم الرقمي المتاحة على بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي كمصدر رئيسي في المذاكرة.
اقرأ ايضا | غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة
وقال وزير التربية والتعليم موجها حديثه لطلاب مرحلة الثانوية العامة : يمكنكم إرسال جميع أسئلتكم أثناء ورشة العمل ، وسيتم الإجابة عليها.
ويمكن لطلاب مرحلة الثانوية العامة التسجيل يوم الأحد الموافق ٣١ يناير الساعة ٨:٠٠ مساءً:
وسيصل للمستخدم رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.