غلق وتشميع 11 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية وذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 للمرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وأسفرت الحملة المرورية عن الآتي:-

- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة كفر الدوار بنطاق منطقة التمليك وتم غلق 6 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر من قبل مجلس المدينة وجميعهم من خارج التربية والتعليم.

- المرور علي مقار الدروس الخصوصية بمركز الرحمانية بنطاق قري سمخراط وعرفان وتم غلق مقرين.

- المرور على مقار الدروس الخصوصية بمركز كوم حمادة بنطاق المدينة وتم غلق وتشميع ٣ مقرات.