مساكن ماقوسة بالمنيا يستغيثون من المصرف الزراعي: مستنقع للأوبئة

كارثة حقيقية يعيشها سكان مساكن ماقوسه فى محافظة المنيا ، بسبب المصرف الزراعي، الذى تحول بفعل الإهمال إلى مياه صرف صحي خام يصب يعرض الأهالى للأمراض والأوبئة.





ويقول الدكتور محسن الشوربجي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أن معظم الأهالي يشربون المياه ملوثة ، بالإضافة إلى وجود الزراعة التي تضم معظمها الخضراوات التي تروى بالمياه في هذه المنطقة وخاصة الخضراوات الطازجة مثل الفجل والجرجير والبصل والبقدونس والشبت، في الوقت الذي ينص القانون بضرورة حماية صحة المواطنين.





وأضاف : رائحة المصرف مصدرا للروائح الكريهة ومأوي للحشرات والأمراض الخبيثة ومستنقع للأوبئة، ومصدر للأمراض و لا تطاق وتتسبب لهم بإغلاق النوافذ طوال اليوم وعدم تحمل الخروج للشرفة حتي لو دقائق ، إضافة إلي انتشار الحشرات من الرائحة المنفرة التي إعدادها سكان المنطقة مسببه لهم الأمراض والأوبئة ، و تقدمنا بالعديد من الشكاوى دون جدوى، ونتمني من المسئولين سرعة الإستجابة واتخاذ الازم حفاظًا على صحة المواطنين حتي لا يتسبب في أذي للسكان أكثر من ذلك .









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