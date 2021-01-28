ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات تواجه المواطن أو الموظف حال مخالفة قانون التأمين الصحي

الخميس 28/يناير/2021 - 08:48 م
هيئة التأمين الصحي
هيئة التأمين الصحي الشامل
Advertisements
سماح أنور
يقع العديد من المواطنين في مخالفات تتعلق بشئون التأمين الصحي ولعل أبرزها تقديم الدعم الصحي لغير المستحقين وبدون وجه حق سواء كان ذلك يندرج تحت تقديم الخدمة كاملة أو الإنتفاع بالأدوية والأجهزة الصحية مما يعيق وصول الدعم لمستحقيه، وعلي هذا الأساس تم وضع عقوبات رادعة لهذه المخالفات بالنسبة للمنتفعين والموظف القائم بتسهيل هذه العمليات.


ينص قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فى المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.

وعاقبت المادة( 64 ) من القانون المخالفين  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق.

والجدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إنطلقت فى بورسعيد، فى يوليو 2019 بوجود أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية، وهى واحدة من أهم أهداف مصر رؤية 2030.

وتهدف المنظومة إلي تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

200 ألف جنيه غرامة.. القانون يصعق مافيا سرقة التيار الكهربائى

غرامات تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبات جديدة تنتظر سارق الواي فاي

6 أشهر حبسا و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة لـ سارق البريد الإلكتروني

20 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تنتظر سناء سيف لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أشغال شاقة مؤقتة.. تعرف على عقوبة مخالفي قرار منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

ترشيحاتنا

بسبب ممتلكاتهما.. محمد نجاتي ينتقد محمد رمضان وياسمين صبري.. فيديو

رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة عبر فيس بوك

هل النوم على البطن حرام أم مكروه ؟ .. الإفتاء تجيب

نادية سليمان "أم التوائم الثمانية" تحتفل بعيد ميلادهم الـ12.. شاهد كيف أصبح شكلهم

أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق