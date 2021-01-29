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اقتصاد

طريقة الحصول على سجل تجاري إلكترونيا.. تعرف عليها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية عن تفعيل  خدمة  الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات  السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة  الداخلية ويستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى  يريدها  قبل التوجه الى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة  التي تتيح  للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل ، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب ،تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار  تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة. 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور  على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أمس الخميس ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار  تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة ،برفقة المهندس  وليد محمد رسمي  رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى.

وأوضح الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين  ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن خدمة  الحجز الاليكترونى للحصول على خدمات  السجل التجارى  تساهم فى   إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الالكترونية للجهاز مزايا عديدة من اهمها .

منع تكدس العملاء في اوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم وايضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء اوقات طويلة  في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحيًا واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع  وجود عملاء اكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.
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