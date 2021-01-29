هل زجاج السيارة له عمر افتراضي؟.. خبراء يجيبون

-حاول تجنب الوقوف بالسيارة اسفل الأبنية تحت الإنشاء حتى لا يتعرض زجاج السيارة للكسر .





يعد زجاج السيارة الأمامي والخلفي جزء هام من أجزاء السيارة ، وله أهمية كبيرة في المحافظة على السلامة والأمان ، حيث أنه عين قائد السيارة ،وإذا حدث بها أي مشكلة يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية ،ولكن الكثير من قائدي السيارات لا يعلمون إذا كان زجاج السيارة له صلاحية أم لا بمعني أنه ليس مدون بكتيب السيارة تاريخ محدد لتغيير الزجاج .واكد خبراء السيارات أن هناك تعليمات عامة وإجراءات يجب اتباعها لصيانة الزجاج ، والمحافظة عليه سواء في فصل الصيف والشتاء .-عدم مسح الزجاج الامامي أو الخلفي بقطعة قماش تكون خشنة ، وذلك حفاظا على الزجاج من الخدوش ، ويفضل أن تكون قطعة القماش ناعمة .- من الضروري تغطية الزجاج الامامي ، والخلفي بعازل مثل الكرتون للمحافظة عليه من أشعة الشمس في الصيف ، ومن قطع الثلج في اثناء المطر .-تجنب السفر على الطرق الصحراوية عند هبوب الرياح ، والعواصف حتى لايتأثر زجاج السيارة بحبات الرمال سواء الموجودة بالرياح والعواصف أو الرمال .- إذا وجدت زجاج السيارة به خدوش أو كسر ولا يمكن إصلاحه فيجب تغيره فورا قبل أن يصاب بسرطان فهذا يؤثر على وضوح الرؤية هنا يكون عمرة انتهى ولابد من تغييره كاملًا.