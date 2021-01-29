ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هل زجاج السيارة له عمر افتراضي؟.. خبراء يجيبون

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:01 ص
زجاج السيارة
زجاج السيارة
Advertisements
أماني نوار
يعد زجاج السيارة الأمامي والخلفي جزء هام من أجزاء السيارة ، وله أهمية كبيرة في المحافظة على السلامة والأمان ، حيث أنه عين قائد السيارة ،وإذا حدث بها أي مشكلة يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية ،ولكن الكثير من قائدي السيارات لا يعلمون إذا كان زجاج السيارة له صلاحية أم لا بمعني أنه ليس مدون بكتيب السيارة تاريخ محدد لتغيير الزجاج .

واكد خبراء السيارات أن هناك تعليمات عامة وإجراءات يجب اتباعها لصيانة الزجاج ، والمحافظة عليه سواء في فصل الصيف والشتاء .

-عدم مسح الزجاج الامامي أو الخلفي بقطعة قماش تكون خشنة ، وذلك حفاظا على الزجاج من الخدوش ، ويفضل أن تكون قطعة القماش ناعمة .

-حاول تجنب الوقوف بالسيارة اسفل الأبنية تحت الإنشاء حتى لا يتعرض زجاج السيارة للكسر .

-  من الضروري تغطية الزجاج الامامي ، والخلفي بعازل مثل الكرتون للمحافظة عليه من أشعة الشمس في الصيف ، ومن قطع الثلج في اثناء المطر .

-تجنب السفر على الطرق الصحراوية عند هبوب الرياح ، والعواصف حتى لايتأثر زجاج السيارة بحبات الرمال سواء الموجودة بالرياح والعواصف أو الرمال .

- إذا وجدت زجاج السيارة به خدوش أو كسر ولا يمكن إصلاحه فيجب تغيره فورا قبل أن يصاب بسرطان  فهذا يؤثر على وضوح الرؤية هنا يكون عمرة انتهى ولابد من تغييره كاملًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نصائح ضرورية للحفاظ على زجاج سيارتك

هل استخدام المياه بدلا من السائل يضر بالسيارة؟.. الخبراء يجيبون

نصائح هامة للتعامل مع الشبورة الصباحية على الطريق

3 أسباب تؤدي إلى عطل مساحات السيارة

بعد انقشاع الشبورة.. عودة الحركة على 11 طريقا رئيسيا وصحراويا

بعد تلاشي الشبورة.. عودة الحركة المرورية على طريق بلبيس

ترشيحاتنا

الزمالك يقترب من صفقة مهاجم .. والإعلان خلال ساعات

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب بدون مضادات حيوية

وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تطورات جديدة في قضية علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

مجانا لغير القادرين.. الصحة تعلن موعد فتح موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

الزمالك: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة.. والصدارة لا تشغلنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة

بالأحمر الناري.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

بمايوه مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة