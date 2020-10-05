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سيارات

خليك ناصح .. الفرق بين زجاج السيارة المقلد والأصلي وإزاي تحافظ عليه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 م
زجاج السيارة
زجاج السيارة
اشرف عطية
من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجه قائد السيارة هي اصابة الزجاج بالسرطان نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وحدة اشعة الشمس .  


يبدأ حدوث سرطان زجاج السيارة بسبب اختلاف درجات الحرارة داخل السيارة وخارجها مما يحدث تمددات في أجزاء الزجاج و يتسبب في انفجارها مما يجعل الزجاج يصاب بالسرطان و من اكثر الاسباب شيوعا التي تضر بالزجاج هو شرائك زجاج مقلد أو تجاري.

زجاج السيارة الأصلي يأتي بشروط وجودة محددة ولا تستطيع شركات الزجاج الاخري تقليدة لعدم قدرتهم على مطابقة نفس جودة الزجاج الأصلى، لأن قوانين حقوق الاختراع لا تسمح بذلك .

زجاج السيارة المقلد لا يوفر الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية يتميز الزجاج الأصلي بوجود ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة مباشرة عليه، في حين لا توجد علامات على الزجاج التجاري.

–وجه بعض خبراء السيارات ببعض النصائح للوقاية من إصابة زجاج السيارة بالسرطان وأهمها:

-  تجنب غسل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس، لأن اختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم.
- ضرورة حجب السيارة عن أشعة الشمس الحارقة عن طريق غطاء سميك يعزل الزجاج.
- تجنب تشغيل المكيف فترة طويلة أثناء الانتظار فى أشعة الشمس.
- ضرورة إيجاد مساحة تهوية مناسبة لمقصورة السيارة حتى يظل الهواء متجددًا بشكل مستمر داخل السيارة مما يضمن سلامة الزجاج. 
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