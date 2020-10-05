خليك ناصح .. الفرق بين زجاج السيارة المقلد والأصلي وإزاي تحافظ عليه

زجاج السيارة الأصلي يأتي بشروط وجودة محددة ولا تستطيع شركات الزجاج الاخري تقليدة لعدم قدرتهم على مطابقة نفس جودة الزجاج الأصلى، لأن قوانين حقوق الاختراع لا تسمح بذلك .





زجاج السيارة المقلد لا يوفر الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية يتميز الزجاج الأصلي بوجود ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة مباشرة عليه، في حين لا توجد علامات على الزجاج التجاري.





–وجه بعض خبراء السيارات ببعض النصائح للوقاية من إصابة زجاج السيارة بالسرطان وأهمها:





- تجنب غسل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس، لأن اختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم.

- ضرورة حجب السيارة عن أشعة الشمس الحارقة عن طريق غطاء سميك يعزل الزجاج.

- تجنب تشغيل المكيف فترة طويلة أثناء الانتظار فى أشعة الشمس.