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سيارات

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
هوندا honda hrv
هوندا honda hrv
اشرف عطية
طرحت شركة هوندا مؤخر السيارة هوندا honda hrv والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وتأتي في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 128 حصان وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر.

تعمل هوندا honda hrv بنظام الجر الأمامي، التى  و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم  ساعة خلال 10.1 ثانية و تستهلك 7.5 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي بطول 4434 مم و عرض 1772 مم و ارتفاع 1605 مم و بشنطة سعة 1026 لتر .


هوندا honda hrv تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ابرزها الاير باج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS و نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ونظام المساعدة للانطلاق عند المنحدرات HSA .

السيارة  هوندا honda hrv متوفرة بجنوط اسبور 16 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا وفرامل يد كهربائية وتكييف هواء أوتوماتيكي، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام البصمة وكاميرا خلفية .

سعر  هوندا honda hrv في مصر
تباع السيارة  هوندا honda hrv بسعر  505.000 جنيه .
مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور
مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور
مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور
مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور
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مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

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