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سيارات

سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
هوندا honda crv
هوندا honda crv
اشرف عطية
طرحت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية مؤخرا السيارة honda crv التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV وهي فئة يعشقها الكثير من محبي السيارات .


تأتي هوندا honda crv بمحرك أربع اسطوانات 1500 سي سي 188 حصان بعزم دوران 240 نيوتن متر و المحرك كتصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .

تعمل هوندا honda crv بنظام الجر الكلي و يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 10.1 ثانية و تستهلك 7.5 لتر بنزبن لكل 100 كم.

تأتي هوندا honda crv بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

هوندا honda crv بها جنوط سبور قياس 18 انش، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية، و فوانيس زينون وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، و بصمة لتشغيل و إيقاف المحرك .

السيارة هوندا honda crv بها فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية و شاشة وسائط داخلية 7 بوصة تاتش وخاصية ربط الهاتف المحمول عبر البلوتوث و مرايات كهربائية و فتحة سقف .

سعر هوندا honda crv في مصر
تباع هوندا honda crv بسعر 759.000 جنيه .
سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور
سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور
سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور
سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور
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