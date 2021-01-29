إدارة بايدن تعين روبرت مالي مبعوثا خاصا لإيران

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن، وافقت على تعيين روبرت مالي، مبعوثًا خاصًا لإيران.





ومالي هو المدير السابق للشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، كما أنه يعتبر أحد عرابي الاتفاق النووي الإيراني في عهد أوباما.





وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن قد أكد أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".



