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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتطوير الريف المصري يكشف عن مشروع عملاق يرضى ملايين المصريين

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:46 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عبده أبو عائشة، عضو مجلس الشيوخ بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع وبشكل يضمن تنفيذ هذا المشروع بجدارة.

وقال أبو عايشه خلال تصريحات له، إن التوجيهات الرئاسية تكشف الإصرار عن تقديم مشروع طموح وعملاق يرضي عشرات الملايين من المصريين ويحقق الفائدة المرجوة للوطن وينهض بالريف المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري يستهدف الارتقاء بحياة نحو 60 مليون مواطن مصري يعيشون فيه وتطوير البنية التحتية في الريف وتجديد شبكات المياه والكهرباء واستكمال شبكات الصرف الصحي  والنظر في كل ما يحتاجه الريف المصري ونحو 1500 قرية على خطة التطوير، مشددا على أنه لولا الإصلاح المالي والاقتصادي لم تكن مصر قادرة على أن تخطو في هذا المشروع أو تحلم بتنفيذه.

وأضاف أبو عائشة أن مشروع تطوير الريف المصري سيعيد للريف بهائه ورونقه من جديد ويفتح عشرات الآلاف من فرص العمل ومجالات واسعة أمام الصناعة المصرية في مختلف المجالات، 

مؤكدا انه  مشروع متكامل بمعنى الكلمة، موضحا ان الرئيس السيسي سيستكمل سلسلة مشاريع غير مسبوقة في الوطن في العاصمة الإدارية وفي إنشاء القطار الكهربائي واستكمال مشاريع الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الجبارة في الوطن.
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