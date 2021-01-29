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أخبار العالم

لبحث تعزيز التعاون الإقليمي.. قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يزور إسرائيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:03 ص
قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يزور إسرائيل
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سمر صالح
بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "كينيث ماكينزي" زيارة إلى إسرائيل تستغرق يومين يجري خلالها تقييمًا استراتيجيًا مع رئيس هيئة الأركان الاسرائيلية أفيف كوخافي وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الزيارة بدأت اليوم عصرًا بلقاء ثنائي جمع الجنرال ماكينزي والجنرال كوخافي".

وأضاف أن الجنرال ماكينزي سيشارك غدا في ندوة عمل تجمع كبار المسؤولين يترأسه كوخافي بمشاركة نائب رئيس هيئة الأركان ايال زمير، رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة تل كلمن، رئيس هيئة الاستخبارات تامير هايمان والملحق العسكري للجيش في واشنطن اللواء يهودا فوكس".

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي:"تعد العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على مدى السنوات، مكونًا أساسيًا في ترسيخ الأمن القومي لإسرائيل وتفوقها على أعدائها."

وأضاف: "ولا شك في أن هذه الشراكة تلعب دورًا رئيسيًا في التعامل مع التهديدات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني."
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