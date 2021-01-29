ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمواجهة كورونا.. خبير يطالب بالتوسع فى إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد التجارية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:31 م
مخاطر عدم السداد
مخاطر عدم السداد التجارية
Advertisements
علياء فوزى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم وثيقة التأمين على الحياة

منتجات مصرفية جديدة .. كيفية الحصول على قرض تشطيب الشقة.. شروط وضوابط

خاص| خبير يؤكد أهمية التأمين على مراكب الصيد والصناعات المرتبطة بها لحمايتها من الاندثار

الرقابة المالية تطالب الشركات بإنشاء قواعد بيانات لعملائها

صناعة القرار في الأزمنة الحرجة: إدارة المخاطر

ترشيحاتنا

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. صور

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

استشاري مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا ويحذر من موجة ثالثة

الصديق.. ماجد المصري ينعى محمد الصغير

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. صور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها