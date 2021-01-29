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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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الجمعة 29 يناير 2021 - 18 : 02 م
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اقتصاد
لمواجهة كورونا.. خبير يطالب بالتوسع فى إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد التجارية
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:31 م
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مخاطر عدم السداد التجارية
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علياء فوزى
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الكلمات المفتاحية
فيروس كورونا
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